As fachadas de vidro há muito são utilizadas para compor projetos arquitetônicos que aliam estética e funcionalidade. O structural glazing, ou envidraçamento estrutural, é um sistema em que o vidro externo é colado nos quadros de alumínio e vem sendo cada vez mais utilizado em imóveis comerciais. A técnica exige mão de obra especializada e confere um aspecto mais clean, com facilidade de integrar portas e janelas. Ela alia a versatilidade do vidro e a leveza do alumínio, ressalta a gerente comercial da Versa Soluções em Alumínio, Francine Berté.

A empresa, localizada na Barra do Forqueta, Arroio do Meio, é especializada nesta técnica e atende a toda região, com diversos projetos já executados. Francine ressalta que além de um acabamento bonito, já que os quadros de alumínio não são visíveis externamente, a fachada de vidro proporciona visibilidade para quem está no interior do imóvel, mantendo a privacidade. Especialmente se for utilizado o vidro espelhado.

O sistema glazing garante ainda boa vedação acústica e hídrica. Os quadros em alumínio que dão sustentação ao vidro são reforçados e todos os projetos glazing executados pela Versa têm garantia também da 3M, fornecedora dos compostos selantes. Francine ressalta que a parceria com a 3M reforça a preocupação da Versa com a segurança e qualidade final do produto, pois utiliza componentes reconhecidos no mercado, os quais a própria fornecedora preza e monitora sua correta utilização.

Além de questão estética, a gerente observa que a fachada em vidro e alumínio praticamente não tem manutenção, diferente da de alvenaria, que exige pintura regular e outros reparos. “Este tipo de fachada confere um acabamento bonito, funcional, moderno e sofisticado, que valoriza muito os imóveis comerciais ou industriais”, declara Francine.

Alumínio em alta

Outra especialidade da Versa são as esquadrias em alumínio, que cada vez mais têm conquistado o consumidor. Duráveis, sem necessidade de manutenção, são modernas e combinam com os mais variados projetos arquitetônicos. E engana-se quem pensa que branco é a única cor disponível. Francine detalha que, graças à grande procura deste tipo de esquadrias, a paleta de cores está sendo diversificada, justamente para atender aos gostos de cada cliente. Por se tratar de uma pintura eletrostática, não há necessidade de lixar e repintar em curtos espaços de tempo como acontece com a madeira.

Por Alan Dick