Agrovale

A união de forças em busca de medidas para minimizar os danos gerados ao setor de proteína animal, um dos mais importantes para a economia de nosso Estado, já começa a dar resultados. O governo do Estado deve publicar um decreto onde determinará o adiamento da cobrança de ICMS na importação do milho do Mercosul.

A decisão auxilia diretamente os segmentos de suinocultura, avicultura e de gado leiteiro, que vem acumulando prejuízos causados pelos preços elevados do grão, usado na fabricação de ração para os animais.

O anúncio da medida foi dado pelo chefe da Casa Civil, Artur Lemos, ao presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, Elton Weber, e foi comemorado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Edson Brum. “Estivemos juntos na quarta-feira na Casa Civil em uma grande reunião para tratar do assunto com a presença também de outras lideranças, secretários, deputados e representantes de entidades do setor. Sabemos da necessidade de uma resposta urgente para evitarmos prejuízos ainda mais drásticos no campo e na indústria”, salientou o secretário Brum.

O tema, aliás, tem sido uma das prioridades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já que o contexto faz com que indústrias, cooperativas e produtores que compõem essa cadeia produtiva corram o risco de colapso na produção de alimentos.

No dia 14 deste mês, Brum tratou da questão com o governador Eduardo Leite, o vice Ranolfo Vieira Júnior, o chefe da Casa Civil Artur Lemos Júnior e presidentes de cooperativas gaúchas. Além disso, o secretário de Desenvolvimento Econômico participou de reunião virtual com integrantes da CIC do Vale do Taquari, produtores de proteína animal, representantes de entidades, prefeitos e vereadores da região.

“Seguiremos trabalhando neste assunto para evitar mais prejuízos aos produtores e a manutenção do emprego e renda gerados por este segmento em nosso Estado, tão essenciais para a retomada da nossa economia”, completou.

Por Alan Dick