Com a chegada do inverno e as mudanças de temperatura no sul do país, surgem preocupações aos produtores de suínos e produtores de leite: dos suinicultores, são as doenças respiratórias, já de quem tem rebanho de leite, a doença mais comum é a mastite. A importância do manejo preventivo é imprescindível para a saúde dos animais e vai desde controle de manejo até aplicação de vacinas preventivas.

Em situações de desafios climáticos, o suíno precisa de condições ambientais favoráveis. Para isso, instalações adequadas que propiciam um bom manejo de cortina e o reforço de programas de desinfecção periódicos se fazem necessários. O indicado é que se dê preferência para produtos bactericidas e viricidas, a exemplo do Virkon S.

Sobre vacinação, atenção especial aos programas preventivos para o micoplasma suíno, (uso da vacina M+PAC ou produtos com associações de Circovirose). A rinite atrófica também deve ser prevenida, usando-se nas fêmeas a vacina Porcilis ART. Se todas as medidas preventivas não forem suficientes, o emprego de antibiótico será necessário para garantir o bem-estar dos animais. Diversos produtos podem ser usados, destacam-se o Nuflor Premix que é usado na ração e o Zuprevo Suíno para uso injetável.

Essas medidas e ferramentas garantirão que o período frio e mais crítico do ano seja superado e, dessa forma, os animais possam desempenhar todo seu potencial genético, produzindo carne de qualidade, com biossegurança e respeito à saúde do animal.

COMO FAZER A PREVENÇÃO DE MASTITE EM VACAS LEITEIRAS

Na produção leiteira, algumas doenças podem causar perdas econômicas. Entre elas a mastite que causa vários prejuízos, especialmente pela perda de produtividade das vacas, que muitas vezes não retomam mais sua produção. Ela é uma doença que envolve muitos fatores e precisa de uma série de ações e medidas preventivas para o controle.

Entre os vários fatores que podem favorecer a ocorrência de mastite estão os climáticos, como temperatura em épocas de chuva, sujidade de úbere e esfíncter de teto. Em épocas como no inverno gaúcho, em que a umidade aumenta e a incidência de sol fica reduzida, os casos de mastite podem aumentar. É justamente neste período que aumenta a possibilidade de contaminação e infecção da glândula mamária.

Uma boa higienização do úbere é extremamente importante na rotina de ordenha o que maximizará os efeitos do programa de prevenção de mastites. Utilizar produtos de pré-dipping e pós-dipping de qualidade e eficiência na ordenha minimizam a incidência do problema. Os produtos pós-Dipping Delaval, possuem ótimo acondicionamento de pele de teto, promovendo hidratação além da ação bactericida. Possuem tecnologia de barreira, protegendo o teto durante o período entre ordenhas. São ótimos para altos desafios ambientais. Possuem filme persistente com secagem rápida e ótima visualização, além de amplo espectro de ação e alta velocidade de ação germicida.

Essas medidas e ações de controle previnem e garantem a saúde do úbere. A identificação de mastite clínica e a agilidade para o tratamento correto e eficaz faz com que haja garantia do retorno desse animal para produção e a boa qualidade do leite.

Outro momento importante e estratégico para tratamento é o período seco do animal, que é o momento ideal para recuperação e descanso da glândula mamaria. O estabelecimento da terapia de vaca seca se dá com uma bisnaga, antibiótico injetável e selante de teto, o que garante a proteção nesse período de recuperação da glândula mamária.

Estes produtos podem ser adquiridos na Machado Agropecuária, que conta com uma linha completa de medicamentos, trabalhando com laboratórios renomados do mercado, como MSD Saúde Animal.

Essas são algumas das estratégias de contenção e controle dos casos de mastite. A vinda de tecnologias e novas alternativas, novos comportamentos, trazem a oportunidade de termos melhorias e facilidades para o dia a dia na propriedade.

A Machado Agropecuária conta com profissionais altamente capacitados para auxiliar o produtor da melhor maneira possível. Dispõe de uma linha completa de produtos para suinocultura e bovinocultura de leite.

Por Alan Dick