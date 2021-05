Geral

O prefeito de Travesseiro Gilmar Luiz Southier retornou na última quarta-feira, dia 12, de uma viagem a Brasília, acompanhado dos vereadores do PTB, Arlei Luis Stefani e Jonas André Morari que também é presidente do partido no município.

Na capital federal, a comitiva travesseirense visitou o gabinete do senador Luiz Carlos Heinze (PP) e dos deputados federais Maurício Dziedricki (PTB), Alceu Moreira (MDB) e Jerônimo Goergen (PP) onde tiveram a sinalização de emendas parlamentares para área da saúde e agricultura.

Houve também a conversa com o ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni (Democratas) onde o assunto debatido foi o aumento nos custos de produção que poderá interferir diretamente os alojamentos na área da avicultura e suinocultura. Uma nova reunião sobre o tema está marcada para a próxima semana onde devem participar o presidente das cooperativa Dália e Languriu com o presidente Jair Bolsonaro e ministra Agricultura, Tereza Cristina.

Em Brasília, Morari que é filiado ao PTB desde 2016 recebeu a confirmação de deputados federais que estariam deixando o partido, um deles é Maurício Dziedricki que deixará o PTB e ingressará no Podemos. Ronaldo Santini deve ingressar no Republicanos. Já o deputado Marcelo Moraes deve permanecer. Enquanto isso o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, articulado com o governador Eduardo Leite, deve rumar ao PSDB após as declarações polêmicas do presidente nacional Roberto Jefferson, e ser possivelmente sucessor do governador nas eleições de 2022. “As saídas não preocupam. O próprio PTB poderá ganhar outros nomes muito fortes de outros partidos aliados ao presidente como PSL ou Republicanos. As maiores decisões vão ocorrer no próximo ano e daí sim atingir os diretórios municipais”, afirma.

Morari também avalia que o partido em Travesseiro está bem articulado com o poder Executivo, trabalhando em parceria com o prefeito e vice-prefeito. Atualmente o PTB ocupa sete cadeiras na Câmara de Vereadores e responde pelas secretarias de Obras e Agricultura. “O perfil de trabalho nessa gestão é diferente. Estamos debatendo as ideias juntos e dialogando bastante. As nossas demandas estão sendo bem atendidas”, destaca.

Por Alan Dick