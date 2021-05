Esportes

Organizadores do Campeonato Aberto de Minifutebol de Capitão programam o retorno dos jogos para o mês de agosto. A competição, que envolve equipes de Arroio do Meio, Capitão, Coqueiro Baixo, Encantado, Lajeado e Nova Bréscia iniciou no dia 5 de fevereiro e teve a duração de duas semanas, sendo suspensa no dia 19 com a classificação do Estado em bandeira preta.

Com a nova projeção de retorno, um dos promotores da competição, Lisandro Lourenço, o Marrom, explica que a tabela de jogos também será reformulada pois algumas equipes das categorias força-livre e veteranos ainda não estrearam.

Lisandro comenta que a intenção era de retomar os jogos no final de maio, porém as condições climáticas desfavoráveis, a mudança de decretos e restrições impedem o retorno dos jogos que ocorriam semanalmente no campo do Complexo Paradise Country Clube.

Por Alan Dick