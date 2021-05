O Alto Taquari

A secretaria da Segurança Pública do governo do Estado, repassou para a Brigada Militar de Pouso Novo uma nova viatura, modelo Duster semiblindada. O ato de entrega aconteceu na tarde de sexta-feira, dia 7, junto ao quartel da Brigada Militar de Pouso Novo com a presença do prefeito Moacir Severgnini, vice, Nilto Gerevini e do Capitão Ricardo e o Soldado Laison Vieira. A nova viatura que será utilizada no policiamento ostensivo, atende uma reivindicação que foi encaminhada pelo prefeito, durante audiência que teve no mês de fevereiro com o secretário da Segurança Pública Ranolfo Vieira Júnior. Esta reunião ocorreu entre lideranças comunitárias de Pouso Novo, onde ficou decidido que seria necessário buscar alternativas de combate a criminalidade, principalmente com roubos e assaltos registrados no interior do município.

Instalação de câmeras – Outra medida de combate a criminalidade no município, será colocada em prática ainda neste mês, com a instalação de mais de 10 câmeras nas comunidades do interior, capazes de registrar a circulação de pessoas e veículos. O projeto será custeado pela Prefeitura e o Sicredi, tendo como parceiros a Brigada Militar, Polícia Civil e o Consepro.

Por Alan Dick