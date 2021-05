Indústria

O alto custo na produção para o setor de proteína animal foi pauta de reuniões no Palácio Piratini, com o governador Eduardo Leite, o vice Ranolfo Vieira Júnior e o chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior. Os encontros, realizados na sexta-feira, foram liderados pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Edson Brum, que está preocupado com o risco da inviabilização da agroindústria do segmento e, consequentemente, prejuízos para a economia gaúcha.

O segmento foi representado pelo presidente da Cooperativa Dália/Cosuel, Gilberto Antônio Piccinini, e pelo gerente de vendas da Divisão Lácteos da Cooperativa Languiru, Jaime Rückert. Eles relataram as dificuldades dos produtores com os preços elevados do milho e da soja, usados como insumo na fabricação de ração para animais, e solicitaram auxílio do Estado para que sejam encontradas alternativas que possibilitem a continuidade das atividades.

Na semana anterior, o secretário Edson Brum já havia tratado sobre o assunto em reunião virtual com representantes da CIC do Vale do Taquari, produtores de proteína animal, representantes de entidades, prefeitos e vereadores da região. Uma das sugestões de Brum é que sejam desenvolvidas ações mais efetivas do Governo Federal a respeito do assunto.

Por Alan Dick