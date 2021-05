O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Uma entidade que não visa lucro, uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que atende gratuitamente pessoas com diagnóstico de câncer em situação de vulnerabilidade social e pessoal. Esta é a Associação de Apoio a pessoa com Câncer (Aapecan). Com 14 unidades de atendimento e dez Casas de Apoio no Rio Grande do Sul, sendo uma delas em Lajeado, na rua Emílio Abichequer, 123, bairro São Cristóvão, a associação faz a diferença na vida de muitas famílias.

Conforme a psicóloga da associação, Laís Schwarz, as pessoas que vêm para Lajeado, ao Hospital Bruno Born para tratamentos como quimioterapia ou radioterapia, podem cadastrar-se na Aapecan, podendo contar com o apoio da casa de passagem (ou de qualquer uma das demais no estado) para hospedagem e alimentação gratuitas. É possível passar o dia no espaço e há motorista à disposição para buscar a pessoa no hospital. Das cidades de abrangência do AT (Arroio do Meio, Marques de Souza, Travesseiro, Capitão e Pouso Novo), existem 12 pessoas que são cadastradas e atendidas pela Apecan.

“Também oferecemos diversas atividades coletivas na casa de apoio, que no momento estão suspensas devido à pandemia, mas seguimos dando todo o suporte psicológico e estamos retomando alguns grupos de forma on-line (pela página no Facebook @AapecanLajeado)”, acrescenta. Os cadastrados ainda recebem benefícios como kit alimentação, suporte psicológico e social. “Oferecemos apoio à toda a família, pois quando há um membro dela com câncer, toda a estrutura familiar precisa de suporte”, completa.

Ao longo desses anos de atuação, foram 920 cadastrados, sendo que hoje, 150 destes estão ativos, buscando auxílio na casa. A casa de apoio funciona de segunda a sexta-feira e oferece gratuitamente serviços de: acolhimento psicossocial, hospedagem com dormitório climatizado e com TV, higienização de roupas, transporte da casa de apoio para o local de tratamento oncológico, sala de convivência e alimentação. O espaço dispõe de dormitórios, sala de convivência, banheiros e refeitório.

Um pouco da história da Aapecan

A ideia de abrir uma entidade que apoiasse pessoas com câncer surgiu a partir de um grupo, de voluntários que realizava atividades para a comunidade, como visitas em hospitais, bairros e associações beneficentes. O grupo percebeu as dificuldades que enfrentavam as pessoas com câncer em terem todas as suas necessidades básicas atendidas, já que a continuidade do tratamento e dos suplementos necessários têm custo elevado.

Em 5 de março de 2005, foi fundada a Aapecan em Caxias do Sul, e em 21 de janeiro de 2011, foi inaugurada nossa primeira Casa de Apoio. Atualmente, distribuídas em dez cidades do RS, estas casas hospedam e oferecem quatro refeições diárias a pessoas com diagnóstico de câncer vindos de outros municípios para tratamento oncológico como quimioterapia e radioterapia nos hospitais de referência.

Frente à fragilidade socioeconômica e emocional que a doença provoca no paciente e em toda a família, a associação oferece acompanhamento com assistentes sociais e psicólogos, os quais acolhem, orientam e identificam as necessidades dos que buscam ajuda em uma de suas unidades. São realizados atendimentos individuais, grupos de apoio, rodas de conversa, visitas domiciliares, oficinas, confraternizações e passeios.

O assessor da Aapecan, Lusardo Ramos Júnior ressalta que a comunidade pode colaborar com a associação para que ela siga atuando em prol das pessoas com câncer. “É possível fazer doação por pix ou depósito bancário, ou o nosso mensageiro pode agendar com a pessoa e buscar a doação. Recebemos também ajuda com produtos como alimentos, material de higiene e limpeza”, completa. Os contatos tanto para cadastro junto à associação, quanto para ter mais informações para doar são: 51 3714-2523 / www.aapecan.com

Para o cadastro gratuito é necessário:

– Cópia da identidade, CPF e cartão SUS;

– Laudo médico do oncologista com CID;

– Comprovante de endereço;

– Cópia de comprovante de renda;

– Receita atualizada;

Familiares que residam no mesmo endereço:

– Cópias da identidade e CPF;

– Cópia de comprovante de renda;

– Cópia da certidão de nascimento para os menores de idade

Por Alan Dick