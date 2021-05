O Alto Taquari - Cotidiano

Geral

Em tempos de pandemia, com todos os cuidados que são necessários para manter a distância e preservar, assim, a saúde das pessoas, os drive trhus – eventos de entrega sem a necessidade de sair do veículo – têm se tornado o melhor recurso para angariar fundos e também rever muitos rostos que, em outra rotina, eram tão familiares.

Em Arroio do Meio, a comunidade já pode marcar em suas agendas drive thrus para os meses de junho e julho. O primeiro deles será dia 25 de junho, no bairro Rui Barbosa. O Drive Thru Junino da Escola Municipal Princesa Isabel já está com seus cartões à venda, por R$12, com os membros do CPM ou na escola, e dão direito a um cachorro quente grande. A entrega, com todo o colorido e alegria das festas juninas ocorrerá das 17h às 19h, junto à EMPI.

O próximo evento está marcado para julho, no dia 10, o drive thru Bandejinha Solidária, promovido pela ONG Coração Azul, Associação Pró-autismo de Arroio do Meio. É o primeiro evento do gênero, organizado pela entidade que está em processo de organização, que trabalhará junto às famílias e pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista.

As bandejas já estão à venda por R$12 e terão doces e salgados. O dinheiro da venda contribuirá para a arrecadação de fundos da ONG. Interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (51) 99937-8644. A entrega será das 15h às 17h30 na PA Rural, bairro São Caetano.

No dia 24 de julho será a vez do Chá Beneficente em Prol do Teteo, com entrega em formato drive trhu na Rua de Eventos, no Centro. Os cartões já estão à venda por R$ 15 com os voluntários da campanha e dão direito a uma bandeja com 11 itens entre doces e salgados.

A entrega será das 15h às 18h e, na oportunidade, também serão recolhidas tampinhas de plástico e lacres de latinhas para ajudar a causa. Teteo é portador de síndrome de Down e AME Tipo 1. Ele precisa da administração do medicamento Zolgensma, que custa R$12 milhões, antes de completar dois anos de idade. Mais informações para a aquisição de cartões com Salete Sebastiany (51) 99678-4309.

Apaam arrecada tampas e lacres

A Associação de Proteção aos Animais de Arroio do Meio (Apaam) lançou na última semana a campanha de arrecadação de tampas plásticas, latinhas e lacres. Com a venda deste material, a entidade consegue custear suas despesas mensais com o cuidado dos cães que abriga.

As tampas plásticas podem ser de garrafas PET, de caixas de leite, produto de limpeza ou de alimentação. O material pode ser entregue na sede da ONG, na parte da tarde, de segunda a sábado. Cápsulas vazias e limpas de café também podem ser doadas. Mais informações na página da Apaam no Facebook (Apaam Ong Arroio do Meio).

A ONG também precisa de doação de ração, item fundamental para seus animais abrigados. Quem quiser doar pode levar até a sede.

Por Alan Dick