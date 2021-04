Agrovale

Completando um ano de atividade em abril, porém abrindo oficialmente as portas da loja somente em 13 de junho de 2020, já que a atividade era restrita ao campo, a Vale Milk Agro trabalha com produtos para a atividade primária. Entre os produtos oferecidos: sementes de pastagens de inverno, verão e permanentes; minerais específicos para cada tipo de criação; medicamentos básicos em geral; produtos de limpeza para ordenha; rações para equinos, suínos, bovinos de engorda, leiteiro, além de novilhas e bezerros. Rações para galinhas poedeiras, codornas, frango de corte e para cães e gatos, também são encontradas na Agropecuária. Cordas, itens para cercas e algumas ferragens fazem parte do mix de produtos do estabelecimento. “O produto que não tivermos em estoque, consigo em até sete dias. Dessa forma não deixamos o cliente na mão. E, agora, também estamos oferecendo gás de cozinha e em breve, teremos mais produtos na linha de ferragens”, fala o proprietário Vitor André Eckhardt.

Além de Vitor, outras duas pessoas trabalham na agropecuária. No balcão, Amanda Gomes Scarton e Arthur Petry, ambos com formação de técnicos em agropecuária e auxiliar em veterinária. Marilene de Potter, esposa de Vitor, auxilia esporadicamente. “Nos próximos dias Amanda fará o trabalho de campo, já que ela gosta dessa função”, explica Vitor.

A venda de silagem representa boa parte do faturamento da Vale Milk. São comercializadas aproximadamente 50 toneladas por mês. O produto é adquirido de produtores da região e é revendido para diversas partes do Estado, onde os criadores de gado de corte utilizam a silagem para alimentar o rebanho da raça Angus, animais que produzem carne nobre. Produtores de ovinos da região da Serra também adquirem o produto, estes para alimentar ovelhas. “Vendemos também para produtores da região que precisam de silagem em quantidades menores”, salienta.

A qualidade da silagem é o diferencial. Vitor explica que comercializa um produto diferenciado, o que garante o sucesso nas vendas. “Pago um pouco a mais pela silagem, porém exijo qualidade. Em contrapartida esses produtores compram as sementes de milho, adubo e ureia comigo, o que fortalece a parceria”, comenta.

Por Alan Dick