O Senac de Lajeado está com inscrições abertas para a oficina gratuita e on-line Perca o medo de falar em público. A atividade ocorre no dia 15 de abril, às 19h30min. A aula experimental de dicção, desinibição e oratória será ministrada pela docente do Senac Lajeado, Lilian Santin Tremea de Castro que aborda o tema, apresentando dicas e técnicas para facilitar a comunicação.

As vagas são limitadas. Mais informações no site do Senac: www.senacrs.com.br/lajeado ou pelo telefone 3748-4644.

Por Alan Dick