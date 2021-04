Geral

A secretaria da Saúde de Pouso Novo está com duas campanhas de vacinação em andamento, visando imunizar e proteger a população pousonovense contra o coronavírus (covid-19) e contra a gripe que será feita por etapas, atendendo recomendação do Ministério da Saúde. A informação foi prestada pelo secretário Leandro Markmann, que executa os planos de vacinação junto com a equipe de profissionais do Posto de Saúde.

Com relação à covid-19, o secretário informou que a Unidade de Saúde concluiu a vacinação de 100% das pessoas com 66 anos ou mais e parte da faixa etária dos 65 anos. No total o município vacinou até terça-feira desta semana 373 pessoas com a primeira dose e 90 com a segunda dose. A vacinação deverá continuar assim que o município for beneficiado com a remessa de mais doses da vacina.

Já a campanha de vacinação contra a gripe foi iniciada na segunda-feira, dia 12. Na primeira fase da campanha que vai se estender até o dia 10 de maio, serão vacinadas gestantes, crianças com idade dos seis meses até seis anos, puérperas (mulheres que tiveram filhos em até 45 dias) e profissionais que atuam na área da saúde. Os idosos com 60 anos ou mais devem receber a vacina a partir do dia 11 de maio.

Por Alan Dick