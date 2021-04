Páscoa

Com a aproximação da Páscoa, a magia desta época do ano já pode ser apreciada por quem passa pela prefeitura e Rua de Eventos, no Centro de Arroio do Meio. Mesmo com o atual momento, a data foi lembrada com enfeites preparados com muito carinho pela equipe do Centro de Referência em Assistência Social (Cras).

A confecção destes adornos, que foram instalados recentemente, durou em torno de um mês e meio. Segundo a assistente social do Cras, Natália Capitanio, a produção dos enfeites ficou sob a responsabilidade das oficineiras Gladis Labres, Marli Gasparotto e Eliane Tischer. “Quando estamos com os grupos de Cras ativos, as alunas também auxiliam na produção”.

Entre os enfeites estão coelhos, bandeiras, ovos e cenouras, que foram confeccionados por meio de tecidos, fibras, placas de madeira e demais itens necessários. Neste ano, para evitar aglomerações, as decorações foram concentradas na casinha da Rua de Eventos para que as pessoas possam parar de carro e se alegrar com a magia da Páscoa”, lembra Natália.

Por Alan Dick