O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A pandemia está sendo um desafio em quase todos os aspectos de nossa existência. Um deles está relacionado a como viver em harmonia, diante de tantas mudanças em nossa rotina diária. O vírus impôs a necessidade de isolamento que, ao mesmo tempo em que nos distanciou fisicamente do meio social, nos aproximou muito dos nossos familiares. Esse convívio restrito familiar, forçado pelo distanciamento social têm causado grande impacto nas relações. Como se não bastasse, ainda existe a necessidade de muitas famílias de se reorganizarem financeiramente, de lidarem com o medo, com as dificuldades financeiras, com quem deixar os filhos enquanto trabalham, dúvidas referentes ao vírus, desrespeito das pessoas que não respeitam a situação que estamos vivendo.

Essa realidade vivenciada não era esperada, ninguém estava preparado para enfrentar este inimigo invisível (coronavírus), causando impactos avassaladores na saúde emocional de todos, em maior ou menor grau. Para superarmos este cenário caótico, é necessário mantermos o pensamento positivo, praticando hábitos saudáveis, reconhecendo seus limites e procurando ajuda quando necessário.

No cenário atual, os conflitos tendem a aumentar e ganhar dimensões indevidas. Descarregar no outro é uma péssima opção. O diálogo e o respeito precisam ser preservados ao máximo, necessários para as convivências serem saudáveis. Necessitamos cuidar com as palavras e gestos – ser mais gentis, ter mais paciência, respeitar as diferenças, reinventar os momentos de lazer com a família em nossas casas.

Como também, uma boa conversa com a família reforçando a importância do respeito, da tolerância neste momento. Combinados de divisão de tarefas, respeitar os vizinhos (ex: barulhos e som alto), para não desencadear conflitos que possam gerar desavenças. Se sentires que a carga está pesada demais, busque ajuda de um profissional de saúde mental. Quem sabe é hora de iniciar uma psicoterapia, trabalhar seu autoconhecimento ajudando a administrar melhor a ansiedade, as emoções e as relações.

Às vezes, começar algo novo parece ser assustador, mas cada experiência nos ajuda a descobrir novas partes de nós. Foque na novidade, ela pode despertar qualidades dentro de nós que nunca percebemos antes, e podem favorecer nosso crescimento e desenvolvimento físico e espiritual. Se você hesita em começar algo novo, a hora é agora, tente abraçar as possibilidades com essa perspectiva renovada. Tempos difíceis podem oferecer grandes aprendizados. Acredite: recomeços, sonhos e esperanças estão à sua espera.

Por Alan Dick