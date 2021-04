Obras

A Administração Municipal de Pouso Novo está com suas atenções voltadas para o setor de produção primária responsável por mais de 85% do índice de retorno do ICMS do município. Neste sentido, o atual governo está atuando em terraplanagens para construção de dois aviários na propriedade de Celso Guerra, em Linha Medorema e uma para construção de um chiqueiro na propriedade de Adair Andreolli, em Picada Castro, projeto que está em sua fase de instalação.

Na semana passada foi iniciada uma terraplanagem na área do condomínio de suínos em Arroio do Leite, que tem um projeto para ampliação de seus galpões em mais de 3.000m². Para esta terraplanagem, o município contratou máquinas da empresa de Terraplanagem Girardi, de Marques de Souza, que já está na área realizando o trabalho. O projeto do condomínio que é de propriedade de Marcos A. Schommer e gerenciado por Sérgio Frank, está atuando com a criação de leitões para a empresa JBS com 1.800 matrizes. Com a ampliação do projeto o proprietário vai passar a alojar 2.550 matrizes.

Por Alan Dick