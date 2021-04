Agrovale

Como administrar conflitos nas relações familiares e compreender as etapas da sucessão familiar? Como assimilar e controlar os sentimentos durante o processo de liderança e gestão de pessoas? Para responder a essas e outras questões, a Cooperativa Languiru acaba de lançar a terceira edição do Programa de Sucessão Familiar.

O curso é destinado a jovens associados, filhos de associados ou cônjuges que tenham planos em prosseguir na atividade agropecuária. A partir do mês de maio, serão realizados seis encontros, um por semana. As aulas ocorrerão no formato digital, ou seja, o estudante poderá participar do conforto da sua residência.

A exemplo da última edição, alguns desses encontros serão abertos à participação dos pais e focados nos aspectos psicológico-sociais, legais e patrimoniais do processo de sucessão. Alunos que tiverem o mínimo de 75% de frequência receberão certificado digital. Assim que tiverem concluído a formação, os participantes poderão integrar o Curso de Liderança Cooperativa, que inicia logo após. A edição deste ano será realizada em parceria com a Univates.

Inscrições

Interessados já podem garantir a sua participação junto ao Setor de Atendimento Social do Departamento Técnico da Cooperativa. A inscrição para o Programa de Sucessão Familiar Languiru é gratuita e pode ser efetuada pelo WhatsApp (51) 99678-4176 ou pelo fone (51) 3762-5647. Importante observar que o período de inscrições vai somente até o dia 28 de abril.

Por Alan Dick