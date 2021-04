Esportes

O Campeonato Gaúcho de 2021, promovido pela Federação Gaúcha de Futebol, teve continuidade no último final de semana. O certame é disputado por 12 clubes que jogam a primeira fase em turno único com 11 jogos para cada equipe e a classificação de quatro clubes para a fase semifinal, sendo que dois dos participantes serão rebaixados.

A rodada ficou marcada pelo Grenal realizado na noite de sábado, na Arena do Grêmio, que terminou com vitória gremista por 1 x 0, gol marcado por Léo Chú nos minutos finais da partida, trazendo uma Páscoa mais feliz aos gremistas. A partida rendeu muitos comentários da crônica esportiva a partir da estreia de Miguel Ángel Ramírez como treinador do Inter em grenais. Mesmo tendo maior volume de jogo com mais tempo de posse de bola, o Inter apresentou um futebol burocrático e de pouca objetividade ofensiva, o que foi motivo de críticas ao modelo de jogo dos colorados e inclusive observações da direção do clube.

Os próximos jogos da dupla Grenal pelo Gauchão estão indefinidos. O Grêmio deveria jogar na noite deste sábado com o Caxias, em Caxias do Sul. Com a transferência de sua partida pela Pré-Libertadores, a partida de Caxias também foi remarcada pela Federação Gaúcha de Futebol. Além do Caxias, o Grêmio ainda precisa jogar na fase classificatória com o Novo Hamburgo, em Porto Alegre e com o Ypiranga, em Erechim. O Inter, por sua vez, tem duas partidas para fechar a fase de classificação. Uma com o Aimoré, em São Leopoldo, no meio da próxima semana ou no domingo, dia 18. A última partida da fase será em Porto Alegre com o Esportivo.

Por Alan Dick