Esportes

Uma derrota por 2 x 0, em La Paz, na Bolívia, para o inexpresivo Always Ready, na noite de terça-feira, na estreia pela Copa Libertadores, deixou muitos colorados de cabelo em pé. Mesmo jogando a uma altura de mais de 3,6 mil metros acima do nível do mar, o Inter não teve aplicação em campo. Faltou garra, determinação, principalmente diante de uma escalação e trocas confusas durante a partida, por parte do técnico Miguel Angel Ramirez. A segunda partida do Inter está marcada para a terça-feira, dia 27, em Porto Alegre, com o Deportivo Táchira. Depois o Inter volta a jogar em Porto Alegre com o Olimpia do Paraguai, no dia 5 de maio. O Inter faz parte da chave “B” junto com o Olimpia (Paraguai), Deportivo Táchira (Venezuela) e Always Ready (Bolívia). Na primeira fase, disputada em turno e returno todos contra todos dentro da chave, classificam os dois primeiros.

Por Alan Dick