O Alto Taquari

O Campeonato Gaúcho de 2021, promovido pela Federação Gaúcha de Futebol teve continuidade na noite de quarta-feira, dia 14, quando o Internacional jogou em São Leopoldo e aplicou uma goleada de 6 x 1 no Aimoré. Os gols do Inter foram marcados por Thiago Galhardo (3), Heitor, Guerrero e um gol contra. O resultado garantiu o Inter na fase semifinal .O Inter fecha a fase de classificação jogando com o Esportivo, em Porto Alegre, no domingo, dia 25.

O Grêmio entra em campo na noite desta sexta-feira, dia 16, quando às 20h joga em Caxias do Sul com a equipe do Caxias, partida atrasada da primeira rodada. No domingo, dia 18, às 20h, joga em Porto Alegre com o Novo Hamburgo. O último compromisso da fase de classificação será com o Ypiranga, em Erechim.

O Campeonato Gaúcho, disputado por 12 clubes, fecha a primeira fase com 11 jogos para cada equipe. A disputa acontece em turno único, classificando quatro clubes para a fase semifinal, sendo que dois dos participantes serão rebaixados.

Por Alan Dick