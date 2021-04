Páscoa

O Campeonato Gaúcho de 2021, promovido pela Federação Gaúcha de Futebol teve continuidade no último final de semana. O certame é disputado por 12 clubes que jogam a primeira fase em turno único com 11 jogos para cada equipe e a classificação de quatro clubes para a fase semifinal, sendo que dois dos participantes serão rebaixados.

O Grêmio jogou na noite de quinta-feira, dia 25, em Bento Gonçalves, onde perdeu por 2 x 1 para o Juventude de Caxias do Sul. Esta foi a primeira derrota do time no campeonato. No domingo, dia 28, jogou em Porto Alegre, onde aplicou goleada de 4 x 0 no Pelotas com gols marcados no segundo tempo por Ricardinho, Alisson, Diego Souza e Ferreirinha. O Inter entrou em campo na noite de sábado. Jogando em Pelotas, o colorado venceu de virada por 2 x 1 do Brasil. Os gols foram marcados por Abel Hernández e Rodrigo Dourado.

A dupla Grenal esteve em campo na noite desta quarta-feira. Valendo pela 8ª rodada, o Inter jogou no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre com o São José e o Grêmio foi até Passo Fundo, onde enfrentou o São Luiz de Ijuí. Sábado, dia 3 de abril, Grêmio e Inter realizam o primeiro Grenal pelo Gauchão. A partida acontece na Arena do Grêmio com início as 22h15min.

Por Alan Dick