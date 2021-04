Esportes

O Grêmio que deveria ter jogado na noite de quarta-feira, dia 7, no estádio Casa Blanca, na cidade de Quito, no Equador, diante do Independente del Valle a partida da ida da segunda etapa da Pré-Libertadores, acabou tendo esta partida cancelada e transferida para a cidade de Assunção, no Paraguai. A transferência foi anunciada pela Conmebol, a partir da testagem positiva de covid-19 dos atletas gremistas Vanderson e Paulo Victor. Diante destes fatos as autoridades equatorianas não permitiram a realização e nem sequer de treinos por parte da delegação gremista.

A situação exigiu agilidade por parte da Conmebol, que ainda na noite de terça-feira marcou a partida para hoje, com início previsto para as 19h15min, no estádio del Chaco. A partida da volta continua com sua data inicial marcada para quarta-feira, dia 14, em Porto Alegre. O confronto entre as duas equipes vale uma vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores, que tem o início de seus jogos previstos para o dia 21 de abril.

Para a fase de grupos, que terá a participação de 32 clubes divididos em oito chaves de quatro, o Brasil já tem confirmado cinco clubes. O Internacional conquistou vaga pela posição de vice-campeão brasileiro. Também participam Flamengo (campeão Brasileiro), Palmeiras (campeão da última Libertadores), São Paulo e o Atlético Mineiro (3º e 4º do Brasileirão). Outra vaga poderá ser do Grêmio e uma do Santos de São Paulo, que decide uma vaga com o San Lourenço da Argentina. Os clubes já classificados e os que ainda disputam vagas estão no aguardo do sorteio dos grupos que deve acontecer nos próximos dias na Conmebol.

Por Alan Dick