Esportes

O Grêmio viveu uma noite de decisão na quarta-feira, dia 14, quando jogou em Porto Alegre com o Independente del Valle, valendo uma vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores. Na partida da ida disputada em Assunção, no Paraguai, o Grêmio perdeu por 2 x 1. Na quarta-feira, voltou a decepcionar seus torcedores com nova derrota por 2 x 1 e a eliminação da Copa Libertadores. O Grêmio largou na frente no marcador com gol de Jean Pyerre. O Independente empatou no primeiro tempo e marcou seu segundo gol na etapa final, quando o Grêmio já estava com 10 jogadores em campo depois da expulsão de Maicon.

Com a eliminação da fase de grupos, o Grêmio passa a disputar a Copa Sul-Americana, que integra uma chave de quatro clubes, onde se classifica o primeiro de cada chave para a segunda fase. O Grêmio tem como adversários o La Equidad (Colombia); Lanús (Argentina) e o Aragua (Venezuela). A estreia do Grêmio está marcada para quinta-feira, dia 22, em Porto Alegre com o La Equidad. Depois joga dia 29, na Argentina com o Lanús; dia 06 de maio, em Porto Alegre com o Aragua; dia 13 de maio, em Porto Alegre com o Lanús; dia 20 de maio fora, com o Aragua e dia 27 de maio, fora com o La Equidad.

Inter estreia na Bolívia

O Inter participa da Copa Libertadores, integrando a chave “B” junto com o Olimpia (Paraguai), Deportivo Táchira (Venezuela) e Always Ready (Bolívia). Na primeira fase disputada em turno e returno todos contra todos dentro da chave, classificam os dois primeiros. A tabela de jogos do Inter indica estreia na terça-feira, dia 20 de abril, na Bolívia com o Always. Depois joga duas partidas em Porto Alegre, no dia 27, com o Deportivo Táchira e dia 05 de maio com Olímpia; no dia 11 de maio, joga na Venezuela com o Deportivo Táchira e dia 20, no Paraguai com o Olímpia. A fase será fechada em Porto Alegre no dia 26 de maio, com o Always.

Por Alan Dick