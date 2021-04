Páscoa

O Grêmio realiza na quarta-feira, dia 7 de abril, a partida da ida da segunda etapa da Pré-Libertadores, onde os gremistas têm como adversário o Independiente Del Valle, do Equador. O confronto entre as duas equipes, que começa no Equador e termina dia 14, em Porto Alegre, com a partida da volta, vale uma vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores, que tem o início de seus jogos previstos para o dia 24 de abril.

Para a fase de grupos, o Brasil já tem confirmado cinco clubes. O Internacional conquistou vaga pela posição de vice-campeão brasileiro. Também participam Flamengo (campeão Brasileiro), Palmeiras (campeão da última Libertadores), São Paulo e o Atlético Mineiro (3º e 4º do Brasileirão). Outra vaga poderá ser do Grêmio e a última do Santos de São Paulo, que decide uma vaga com o San Lourenço da Argentina. Os clubes já classificados e os que ainda diputam vagas estão no aguardo do sorteio dos grupos, que deve acontecer nos próximos dias na Conmebol, em Assunción, no Paraguai.

Por Alan Dick