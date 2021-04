Geral

Foram iniciadas na segunda-feira, as obras do novo Centro Administrativo que vai abrigar a prefeitura de Pouso Novo. A execução dos trabalhos estão a cargo da empresa L&D Construtora, de Erechim, vencedora do processo de licitação, lançado no decorrer de 2020, ainda no governo do prefeito Aloisio Brock. No começo desta semana chegaram ao canteiro de obras os primeiros funcionários da empresa que iniciaram a demarcação. A partir da próxima semana uma nova equipe de trabalhadores será anexada à equipe, intensificando os trabalhos, que têm a previsão para estarem concluídos num prazo de sete meses ou, no máximo, até o final deste ano.

A obra que vai ser acompanhada pelo engenheiro Bruno Girardi, vai ter 830m² de construção com 415² sob pilotis (garagem aberta). O investimento será de mais de R$ 990 mil, valor que tem sua origem em um empréstimo de R$ 1,1 milhão adquirido pelo município através do Programa Fimisa da Caixa Econômica Federal, mediante aprovação legislativa no mandato passado. O prazo para a amortização do financiamento será de 108 meses com 12 meses de carência e uma taxa de juros de 5,1% ao ano.

A construção está sendo realizada no terreno onde estava instalado o prédio da prefeitura que passou a atender de forma provisória com sua parte administrativa na parte térrea do Anexo II do Posto de Saúde, onde estão instalados o gabinete do prefeito, secretarias da Administração e Finanças e da Educação e Cultura e os setores jurídicos, relações humanas, tesouraria, contabilidade, controladoria e uma central de telefonia.

Por Alan Dick