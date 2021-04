Geral

A Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Criança Esperança, de Travessseiro, passou por mais uma fase de adequações no espaço físico na última semana. Foram realizadas as instalações de novos equipamentos de segurança, como saídas de emergência e portas anti-pânico. As adequações fazem parte do Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) e são exigências do Corpo de Bombeiros.

Conforme a secretária da pasta, Michele Träsel, estas adequações se fazem necessárias para dar mais segurança aos alunos e professores em caso de algum sinistro. “Estamos aproveitando que a escola está sem alunos para realizar estas adequações”, explica.

A próxima etapa consiste na vistoria por parte dos bombeiros.

Por Alan Dick