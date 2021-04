O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Fundada oficialmente no dia 5 de abril de 1941, a então Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Pretto, Travesseiro, comemora 80 anos de atividades. Essa longa trajetória, na área da educação, teve início ainda nos anos de 1910 com uma escola subvencionada pelo Estado, mas só em 1941 foi nomeada Escola Estadual Pedro Pretto. A obra foi idealizada pelo próprio Pedro Pretto que doou a área e financiou a construção do prédio. Dentre os marcos importantes, é destacada a data de 13 de agosto de 1969, quando o grupo escolar passou a se chamar Escola Rural de Travesseiro. Após uma solicitação da comunidade, em 25 de março de 1974, através do Decreto nº 23.035, o governador da época, Euclides Triches, oficializou o nome Pedro Pretto à escola.

Atualmente ela atende 111 alunos matriculados, do 1º ao 6º ano do ensino fundamental e, desde 2003, dispõe do turno integral, que proporciona aos alunos diversas atividades e oficinas no horário inverso ao das aulas.

Ampliação da escola

Para o ano de 2021, a Administração Municipal está preparando diversas melhorias na parte estrutural do educandário. Ao lado do ginásio de esportes será construído um novo espaço, que abrigará um amplo refeitório, copa e cozinha, depósitos para armazenar alimentos e produtos de limpeza, além de novos banheiros.

O antigo espaço será reorganizado e possibilitará a construção de mais três salas de aulas, uma sala de atendimento dos profissionais, e uma sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Por Alan Dick