O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A distância ocasionada por todos os protocolos preventivos contra a covid-19 tem aumentado a saudade de alunos, professores, funcionários. Os corredores e salas, que antes tinham toda a vida daqueles pequenos passos percorrendo-os indo para as salas e ocupando suas classes, parecem maiores do que nunca, haja visto o movimento que antes tinham.

Completando seus 37 anos de existência na segunda-feira, dia 19, a Emef Barra do Forqueta, de Arroio do Meio, minimizou a saudade utilizando a sua página do Facebook para reunir rostos tão queridos pela sua comunidade escolar. Professores, alunos, ex-alunos, estagiários, mães de alunos e a secretária de Educação do Município, Iliete Wink deixaram registradas suas mensagens de felicitação e os relatos de como a escola ocupa lugar especial em seus corações.

“Escola também faz aniversário, comemora e temos muito a comemorar. A sua história desde a fundação, o dia 19 de abril de 1984, quando, a partir dessa data, toda a comunidade Barra do Forqueta, juntamente com todos que por aqui já passaram, estão de parabéns, pois fazem parte da construção e crescimento da nossa Emef. Ao longo desses anos, muitas pessoas por aqui passaram e deixaram suas marcas, lembranças das quais temos registro. Em 2021, tivemos uma comemoração diferente, uma escola diferente, professores ensinando e estudantes aprendendo de forma diferente, mas continuamos Emef Barra do Forqueta. Desde março de 2020 estamos nos adaptando a uma nova realidade, situação inusitada, que a Educação nunca viveu. Hoje seguimos no ensino remoto, mas com esperança de que retornemos à escola ‘normal’,” declara a diretora Liselote Lange Gabriel.

Por Alan Dick