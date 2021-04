Agrovale

Machado Agropecuária investe na tecnologia para melhor atender aos consumidores

O hábito de comprar on-line veio para ficar. Acelerado pela pandemia, o e-commerce cresce entre todas as idades, segundo dados do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.Br), entre as pessoas com mais de 60 anos, 58% têm acesso à internet via smartphone.

Estes dados somados à nova geração que já nasceu conectada, demonstram ser uma realidade a utilização da internet para os mais diversos tipos de compras. Atualmente, para qualquer empresa independente do segmento, não é mais possível falar em consumo sem falar em tecnologia.

Baseado nestes pressupostos, a Machado Agropecuária, ciente da sua missão, oferece o que há de melhor no mercado com soluções para suinocultura, avicultura e gado leiteiro, implantando em 2018 o projeto de e-commerce, o qual teve início em 2019.

“Foram muitas transformações, e tantas outras devem acontecer nos próximos anos devido ao avanço da tecnologia. Estamos em constante evolução para trazer a melhor experiência aos nossos clientes”, revela a coordenadora do e-commerce da empresa, Nataís Fleck.

A Machado Agropecuária possui assistência personalizada nos canais de atendimento, onde o cliente tira suas dúvidas diretamente com profissionais especializados e técnicos devidamente treinados, auxiliando em uma compra orientada e garantindo a satisfação total.

Além da comodidade e segurança de comprar sem sair de casa, esse tipo de serviço permite que com apenas alguns cliques o produto desejado seja entregue até você.

Entretanto, conforme Nataís, uma das principais dificuldades do e-commerce é o acesso à internet nas propriedades. De acordo com o último Censo Agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 70% das propriedades rurais não possuem nenhum tipo de conexão com a Internet.

Serviço de e-commerce

No e-commerce da Machado Agropecuária, é possível comprar com facilidade uma ampla linha de medicamentos e itens do varejo que vão de ferramentas manuais, a elétricas de alta performance.

O site contempla também as abas de equipamentos e serviços, nas quais os clientes podem consultar informações sobre os equipamentos comercializados para gado leiteiro, suínos e aves.

O cliente busca pelo produto desejado, escolhe a melhor forma de entrega, realiza o pagamento e o produto será enviado para ele. Hoje, já é possível comprar os produtos da Machado Agropecuária de qualquer lugar do Brasil, e eles são entregues diretamente na propriedade.

Por Alan Dick