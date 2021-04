Obras

O prédio da prefeitura de Pouso Novo foi derrubado e teve a limpeza do terreno para permitir a construção de um novo Centro Administrativo, cuja obra inicia na próxima semana. O novo prédio que será executado pela empresa L&D Construtora, de Erechim, terá 830m² sendo 415m² sob pilotis (garagem aberta). O prazo para conclusão da obra é de sete meses com investimento de mais de R$ 990 mil, valor que tem sua origem em um empréstimo de R$ 1,1 milhão adquirido pelo município através do Programa Fimisa da Caixa Econômica Federal, com prazo para a amortização de 108 meses com 12 meses de carência e uma taxa de juros de 5,1% ao ano. A partir do desmanche do prédio, a parte administrativa do município passou a atender na parte térrea do Anexo II do Posto de Saúde, onde estão instalados o gabinete do prefeito, secretarias da Administração e Finanças e da Educação e Cultura e os setores jurídicos, relações humanas, tesouraria, contabilidade, controladoria e uma central de telefonia.

Por Alan Dick