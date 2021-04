O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Neste ano, a Escola Municipal Princesa Isabel, de Arroio do Meio, completou seus 60 anos. Sua história teve início em 1º de março de 1961, desde então, muitos professores, alunos, funcionários e famílias contribuíram para o crescimento desta grande e unida família.

As dificuldades também fizeram parte dessa trajetória. Atualmente, as maiores barreiras são aquelas ligadas à pandemia. “Nossos alunos merecem ter acesso e receber uma educação de qualidade. Nossos professores merecem amparo e reconhecimento por se reinventarem diariamente, nossos funcionários e equipe diretiva, que não medem esforços para tornar a escola um lugar seguro para se estar”, ressalta a diretora Lisandra Prediger.

Como forma de manter o vínculo, reforçando a passagem do espírito Pascal, a equipe diretiva e alguns funcionários resolveram fazer uma surpresa durante a última semana: “com a ajuda do Senhor Coelho, levamos um mimo para demonstrar o nosso carinho e admiração às pessoas que fazem a diferença aqui na EMPI. Este momento foi de muita alegria, assim como as crianças ficaram felizes com a visita do Coelho, para os adultos, também teve um significado, renovando os sentimentos de esperança e fé por dias melhores”, declara a diretora.

Por Alan Dick