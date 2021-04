O Alto Taquari

Está em fase final a regularização de uma área de terras próxima à rua Albino Kunrath, em Travesseiro. O terreno de propriedade do município será destinado para a construção da sede do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Travessia Crioula de Travesseiro. A entidade tradicionalista possui atualmente 53 associados e tem na patronagem Matheus Henrique Zanatta.

O terreno de propriedade do CTG já havia sido repassado pela entidade em 2019. A desapropriação da área de aproximadamente cinco mil metros quadrados passou na época pela Câmara de Vereadores, porém a documentação não havia sido encaminhada ao cartório de registro de imóveis.

De acordo com o prefeito Gilmar Luiz Southier, a obra é muito aguardada pelos integrantes do CTG, pois a entidade fundada em 2008 não possui uma sede própria. A regularização com as metragens e topografias será concluída em breve para que o município inicie a elaboração do projeto arquitetônico. “Faremos isto em parceria com a patronagem para que o espaço esteja com as características tradicionalistas e de acordo com as normas exigidas pelo MTG e a 24ª Região Tradicionalista. Não temos ainda uma projeção de custos, mas nossa ideia é concluir estas obras em 2021”, explica.

No ano passado o projeto para a construção da nova sede foi aprovado pela Câmara de Vereadores. A abertura de crédito permitia um investimento de R$ 185 mil e a conclusão das obras ainda em dezembro de 2020, porém com o aumento de insumos e materiais da construção civil a obra foi licitada e não houve empresas interessadas.

Diante da indecisão e trâmites burocráticos, sócios e integrantes da patronagem concluíram por conta própria a limpeza da área, o cercamento e instalação de uma porteira na entrada do terreno.

Por Alan Dick