Dia do Trabalho

Mesmo com todos os impactos da pandemia, o Vale do Taquari teve uma variação positiva em empregos entre abril de 2020 e março de 2021. De acordo com os dados do Caged, no período houve 1.166 contratações a mais do que desligamentos. Um fator positivo, se comparado a outras regiões, onde o desemprego cresceu.

Quando os números são analisados de forma individual, há municípios que acumulam saldos positivos e outros negativos. Percentualmente, Imigrante teve a melhor variação relativa (10,24%) e Anta Gorda o pior desempenho (-11,852%). Imigrante empregou 98 pessoas a mais do que demitiu, enquanto Anta Gorda teve 151 demissões a mais do que contratações.

Em números, os municípios que empregaram mais do que desligaram foram Lajeado (992 empregos), Taquari (267), Arroio do Meio (211) e Estrela (262). Isto não quer dizer que não houve meses em que as demissões superaram as contratações. Nos quatro, se analisado mês a mês, percebe-se que em abril e maio o número de demissões foi acentuado, ficando com saldos negativos. Contudo, a partir dos meses seguintes houve uma retomada gradual dos empregos, especialmente a partir de agosto, com novos saldos positivos. Dezembro voltou a registrar mais demissões, o que foi compensado por um elevado número de contratações nos dois primeiros meses do ano, o que impactou para que, no final, o saldo fosse positivo.

Confira na tabela o desempenho dos 36 municípios do Vale do Taquari entre abril de 2020 e março de 2021.

Por Alan Dick