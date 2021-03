Geral

Na manhã do sábado, dia 20, o suplente a vereador do PDT de Arroio do Meio, Cristian Perin esteve no quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Lajeado, representando o vereador Paulo Backes e também a administração municipal. O objetivo da visita foi conhecer as instalações e equipamentos do CBM Lajeado, bem como aproveitar a oportunidade para parabenizar os integrantes da guarnição pelo heroísmo e bravura durante o atendimento à ocorrência do dia 13 deste mês, quando houve um grave acidente de trânsito, envolvendo um caminhão que transportava combustível, na ponte do arroio Boa Vista, na BR-386, entre Lajeado e Estrela, que veio a incendiar.

O efetivo, com seu ato, impediu que os efeitos do acidente fossem ainda maiores. Durante o encontro, houve comoção pela perda do motorista no referido acidente.

Atualmente, da guarnição, três militares são moradores de Arroio do Meio e atuam no Pelotão de Lajeado, que guarnece mais 11 municípios. “Eles, assim como todos os demais, merecem nosso apoio e gratidão pela atuação, num acontecimento tão trágico”, declara Perin.

Por Alan Dick