Geral

Além de grande variedade de produtos e açougue com carnes nobres e de qualidade, o Mercado Adi, instalado em São Caetano, Arroio do Meio, passa a contar também com padaria. O espaço conta com mesas e cadeiras onde o cliente pode saborear um bom café, acompanhado de doces e salgados, produzidos por profissionais do estabelecimento.

O espaço, que foi inaugurado nesta semana, visa proporcionar mais conforto a clientes e amigos que podem tomar um café em um local agradável e aconchegante. Na padaria que funciona das 8h às 12h e das 13h30min às 18h30min, o cliente pode fazer encomendas de doces, salgados e também de tortas frias, salgadas ou doces.

Os proprietários Adi e Rui Hendges falam que a demanda por pães, frios, doces e salgados era grande e, por isso, resolveram agregar o espaço ao estabelecimento suprindo a demanda dos clientes. “Temos uma infinidade de produtos a exemplo de pães variados, tortas frias e salgadas, pastéis, pães de queijo, prensados, esfirras, pizzas, risoles, empanados, croissants, pastéis, entre outros”, salientam.

Por Alan Dick