O Alto Taquari - Cotidiano

Comportamento

Durante a semana da mulher, o canal Meninas do Guara, administrado pelo grupo da Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes, de Arroio do Meio, que integra o projeto Meninas na Ciência, promoveu uma série de lives, com convidadas especiais, abordando a mulher em seus mais variados âmbitos.

Cada dia da semana contou com um tema e convidadas diferentes, em uma conversa aberta pela professora Cristine Inês Brauwers. Após a apresentação de cada convidada, o tema era aberto para perguntas dos internautas.

Abrindo com o tema “Os movimentos feministas e os direitos da mulher”, a primeira live foi ao ar na segunda-feira, com as convidadas, professora e coordenadora do projeto Meninas na Ciência, Sônia Gonzatti, a professora de Química da Uergs e de Educação Ambiental, Marta Nunes e a advogada e influenciadora digital, Caroline Magagnin. Elas falaram sobre suas experiências profissionais e os desafios que a mulher supera durante essa jornada, a remuneração da mulher perante a do homem, suas figuras de inspiração e a importância de se entender os conceitos do feminismo.

O segundo dia de live, na terça-feira, foi dedicado ao empreendedorismo, com a participação das jovens Amanda Bruisman e Letícia Elegeda, da Dream Out Loud e de Chauanna Dickow, do Florescer Estúdio Criativo. O tema abordado foi o “Empreendedorismo feminino, contando um pouco da trajetória das jovens e a criação de suas empresas, os conselhos para quem quer seguir seus passos e abrir o próprio negócio e a importância do feminismo para o seu trabalho.

A quarta-feira foi dedicada à política, com a participação das professoras, ex-vice-prefeita, Eluise Hammes, vereadora, Alessandra Brod e Sabrina Hünter, formada em História pela Univates, que hoje atua no ramo do turismo e que também concorreu ao pleito municipal, como candidata a vereadora no ano passado. Entre as principais questões, a mulher e a liderança, a igualdade de gênero e as oportunidades de trabalhá-la, as personalidades femininas na política que as inspiram, e conselhos para as novas gerações.

Ontem, a live realizada foi sobre o mundo Stem (termo usado para designar o aprendizado científico) e o posicionamento no mercado de trabalho. Hoje, vai ao ar às 19h a live de fechamento da semana, com uma conversa com as jovens que já participaram e participam das ações do Meninas na Ciência, de todas as escolas que fazem parte do projeto da Univates. Todas as gravações das lives anteriores, assim como a de hoje, ao vivo, são transmitidas no canal Meninas do Guara, no YouTube.

Por daiane