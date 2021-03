Agrovale

A Secretaria da Agricultura de Arroio do Meio finalizou recentemente a abertura das valetas para a instalação da rede de água de Linha 32, que será interligada ao poço de 52 metros de profundidade, localizado em Picada Arroio do Meio.

Com 600 metros de extensão, a rede de água beneficiará 110 famílias, amenizando o problema enfrentado pelos moradores com a falta de água. A conclusão da obra está prevista para os próximos dias, faltando apenas a instalação dos reservatórios de água realizado por uma empresa terceirizada.

Conforme o secretário de Administração, Áurio Scherer, o serviço tem por objetivo abastecer a Sociedade de Água de Linha 32. “A falta de água era um problema recorrente para os moradores, tanto que até o caminhão enfrentava dificuldades para realizar o fornecimento de água da comunidade e agricultores”.

Scherer ressalta que a obra foi realizada em parceria com a sociedade de água. O município auxiliou a comunidade com R$ 50 mil, além do serviço de máquinas para abertura de valas e colocação de canos.

Por Alan Dick