Pandemia

A equipe de vacinação de Arroio do Meio faz um alerta aos idosos e familiares para que fiquem atentos à data agendada na carteirinha de vacinação, para aplicação da segunda dose contra a covid-19. Na quarta-feira, dia 10, ocorreu mais um drive thru, exclusivamente para os idosos que tomaram a primeira dose no dia 10 de fevereiro. Eram esperados 130 idosos, compareceram 120. O restante, que ficou de fora do cronograma deve esperar o próximo drive thru para fazer a segunda dose.

O próximo está agendado para o dia 19, uma sexta-feira.

Neste dia será dada a segunda dose para os idosos

que fizeram a primeira no dia 19 de fevereiro.

A data da segunda dose foi agendada nas carteirinhas no dia em que receberam a primeira delas. É importante que todos compareçam no dia agendado. Lembrando que é necessário ter em mãos a Carteira de Vacinação, o cartão do SUS e um documento com CPF.

Horário estendido e fim de semana – O centro covid-19, instalado junto ao ESF do Bairro Bela Vista tem trabalhado com horário estendido durante toda esta semana, até as 20h. O centro estará aberto novamente neste sábado e domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h, exclusivo para pessoas com sintomas gripais, suspeita de covid, ou com problemas respiratórios.

A secretaria da Saúde orienta para os pacientes só irem ao Hospital São José quando apresentarem sintomas mais graves.

