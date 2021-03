Futebol

O Grêmio iniciou, na noite de quarta-feira, a disputa por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Como não se classificou de forma direta e foi apenas vice na Copa do Brasil, o clube precisa buscar uma vaga para a Libertadores de 2021 através da Pré-Libertadores, que realiza duas fases de jogos eliminatórios de ida e volta. Na primeira destas fases, o Grêmio tem como adversário a equipe do Ayacucho do Perú. A partida de ida foi realizada quarta-feira na Arena do Grêmio, terminando com placar de 6 x 1 para o Grêmio com gols de David Braz, Ferreirinha, Guilherme Azevedo e Diego Souza (3). A partida da volta está prevista para terça-feira, dia 16, no estádio Atahualpa, em Quito, no Equator, que fica a 2,8 mil metros acima do nível do mar, já que no Peru não é permitido a entrada de aviões vindos do Brasil por causa da pandemia. Se o Grêmio passar pelo Ayacucho terá mais um adversário ainda não definido com jogos possivelmente nos dias 23 e 30 de março. A fase de grupos da Libertadores começa na segunda quinzena de abril, para a qual o Internacional está classificado por ter sido vice-campeão brasileiro.

Por daiane