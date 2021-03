Futebol

O Grêmio não foi bem na primeira partida da final da Copa do Brasil. Jogando na noite de domingo em Porto Alegre, o Grêmio perdeu por 1 x 0 para o Palmeiras. O gol dos palmeirenses foi marcado aos 31min do primeiro tempo por Gustavo Gómez. O Grêmio não teve um bom rendimento na partida com pouca criação de jogadas e falta de finalizações, mesmo que tivesse jogado com um homem a mais desde os 19min do segundo tempo, quando o zagueiro Luan, do Palmeiras foi expulso por agressão a Diego Souza.

A segunda partida da final, que vai apontar o campeão da Copa do Brasil, acontece domingo, dia 7, em São Paulo, com previsão de início para às 18h, com portões fechados. Para o Palmeiras ser campeão basta um empate. Para o Grêmio ser campeão precisa vencer com diferença maior de um gol ou por diferença de um gol nos 90min para levar a decisão para os pênaltis. O título de campeão vale uma vaga direta para a Copa Libertadores, que inicia a fase de grupos no mês de abril, onde o Palmeiras já tem vaga garantida por ter sido o campeão da Libertadores de 2020. Se o Grêmio não for o campeão da Copa do Brasil, inicia disputa na pré-libertadores, na quarta-feira, dia 10 de março, em Porto Alegre, numa melhor de duas, diante do Ayacucho do Perú.

O Grêmio, dirigido por Renato Portaluppi, participa de sua nona decisão da Copa do Brasil. O time sagrou-se campeão em 1989, 1994, 1997, 2001 e em 2016. Nas temporadas de 1991, 1993 e 1995, o Grêmio foi vice-campeão. No atual torneio o Grêmio já disputou sete partidas com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Seu ataque marcou sete gols e a defesa sofreu dois gols. O Palmeiras, que já conquistou três vezes a Copa do Brasil, disputou sete partidas na atual Copa do Brasil, mantendo-se invicto com cinco vitórias e dois empates.

Por daiane