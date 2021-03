Pandemia

A equipe de fiscalização da prefeitura de Arroio do Meio, com o apoio da Brigada Militar, está nas ruas para reprimir aglomerações e fiscalizar o cumprimento das medidas dos decretos municipal e estadual.

No final de semana, estabelecimentos que estavam descumprindo as normas foram notificados, grupos que estavam se aglomerando foram dispersados e a fiscalização continua durante essa semana, a fim de garantir o cumprimento das normas da bandeira preta.

Da noite de sexta até a noite de segunda-feira foram 15 denúncias de irregularidades em atividades comerciais, que culminaram com a fiscalização da equipe da prefeitura e o fechamento do estabelecimento, conforme orienta o protocolo estadual. No decorrer da semana as denúncias continuaram e fiscalização também.

Conforme o coordenador da secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Jonas Schwarzer, no fim de semana também houve várias denúncias de aglomerações, em bares, ruas e em imóveis residenciais. Nas situações que envolviam residências, a Brigada Militar era acionada e orientava para que as pessoas se dispersassem e não promovessem aglomerações.

As denúncias de falta de cumprimento dos decretos e de aglomerações devem ser feitas diretamente para o telefone (51) 99964-0189 ou para a Brigada Militar pelos telefones de contato ou pelo aplicativo Polícia On-line.

Comércio e indústria

Jonas afirma que o momento é delicado e entende que o comércio, especialmente o não essencial, está tendo prejuízos, mas que agora é preciso pensar na saúde. Entendemos a situação de todos os comerciantes. Sabemos que não é fácil”, reforça, observando que o vírus não escolhe vítimas, sendo que os jovens também estão apresentando quadros graves da doença, precisando de internação.

Em relação à indústria, o coordenador ressalta que as atividades continuam, com 75% dos funcionários. No decorrer da semana a equipe de fiscalização da prefeitura fez dezenas de visitas para orientar e acompanhar se os protocolos estão sendo seguidos. A princípio, não houve registro de nenhuma irregularidade.

Por daiane