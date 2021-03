Agricultura

Valcir e o filho Rafael Dalmoro iniciam um novo investimento na localidade de São Domingos, interior de Capitão. A família que já trabalha no setor leiteiro e avícola, agora projeta a ampliação de um chiqueirão com a capacidade para 700 suínos por lote, aumentando a capacidade de alojamento que antes era de 600 leitões para 1,3 mil na fase de terminação.

Conforme Rafael, as obras devem iniciar na próxima semana e a previsão para a conclusão e início do alojamento é para o mês de maio. Durante a semana estiveram visitando as obras o prefeito Jari Hunhoff e o secretário da Agricultura, Márcio André da Costa que acompanharam a conclusão da terraplanagem.

Atualmente 77 produtores em Capitão trabalham com a fase de terminação dos suínos, somando mais de 47 mil animais alojados por lote. Márcio explica que o município, além de incentivar novos empreendimentos busca parcerias com as integradoras para aumentar o número de alojamentos e diversificar outras áreas como a avicultura e bovinocultura de corte.

Ao longo do ano, a secretaria também pretende reativar novas estruturas e incentivar novos produtores pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável (Prodesc) e até 50% do ICMS gerado ao produtor em um período de 10 anos.

Com a classificação do estado em bandeira preta, a secretaria informou nessa semana que estão suspensas a apresentação de talões. Uma nova data será informada na próxima semana. Já os atendimentos na secretaria de Obras seguem normalmente, os pedidos podem ser solicitados pelo telefone 3758-1109.

Por daiane