Futebol

Tiveram continuidade no decorrer desta semana os jogos do Campeonato Gaúcho de 2021, promovido pela Federação Gaúcha de Futebol. O certame é disputado por 12 clubes, que jogam a primeira fase em turno único com 11 jogos para cada equipe e a classificação de quatro clubes para a fase semifinal, sendo que dois dos participantes serão rebaixados.

O Inter havia entrado em campo na quinta-feira, dia 4, quando jogando em Pelotas empatou em 2 x 2 com o Pelotas. Os gols colorados foram marcados por Guilherme Pato e Johnny. O compromisso seguinte do Inter, valendo pela 3ª rodada, aconteceu na noite de segunda-feira, dia 8, quando jogando em Porto Alegre perdeu por 2 x 1 para o São Luiz de Ijuí. A 4ª partida do Inter está marcada para domingo, às 16h, em Porto Alegre com o Ypiranga de Erechim.

O Grêmio realizou apenas uma partida, onde venceu o Brasil de Pelotas por 4 x 1. A partida da primeira rodada diante do Caxias e pela 3ª rodada diante do São José foram transferidas por causa da participação do Grêmio na decisão da Copa do Brasil. O próximo jogo do Grêmio será sábado, às 18 horas, em Bento Gonçalves com o Esportivo.

Por daiane