Pandemia

As restrições da bandeira preta no Estado também alteram o funcionamento das unidades da Corsan. Atendimentos presenciais nos escritórios, assim como a leitura do hidrômetro e a entrega das faturas, estão temporariamente suspensos. A suspensão do abastecimento por inadimplência também não será executada neste período. Os demais serviços comerciais considerados essenciais, que afetam o abastecimento da população permanecem inalterados e serão realizados. Em vigor desde 1º de março, a medida valerá, pelo menos, até este sábado, dia 13, e segue os procedimentos de prevenção ao contágio do novo coronavírus determinados pelo Governo do Estado. A tendência é de que o protocolo seja estendido para as próximas semanas.

No período em que as unidades de saneamento da Corsan estiverem seguindo o protocolo determinado pelo Estado, as contas serão entregues pelos Correios. Conforme o gerente da Corsan de Arroio do Meio, Jaime Luiz Bersch, o cálculo do consumo será feito por média, tendo como base os últimos seis meses. O ajuste, caso a média estipulada tiver sido maior ou menor do que o consumo real, será feito no mês seguinte, quando a leitura voltar ao normal.

Como a conta será entregue pelo correio poderá chegar próximo ao vencimento ou com atraso. Para evitar contratempos, o cliente pode acessar a conta diretamente nos canais digitais (corsan.com.br, Central de Serviços) e App Corsan. Nos casos de débito automático, o valor será debitado normalmente.

O atendimento ao cliente será apenas pelas plataformas digitais, nas quais estão disponíveis, entre outros, os seguintes serviços: solicitação da 2ª via da fatura, de cadastro de fatura por e-mail e de certidão negativa de débito, consulta ao extrato das últimas faturas, bem como o histórico de consumo/leituras.

No caso de ligações novas, Jaime diz que é possível fazer o pedido pelo e-mail da unidade – us011@corsan.com.br, enviando a documentação necessária. Consertos de vazamentos, sejam em ruas ou calçadas, entre outros serviços, continuam sendo executados.

Em Arroio do Meio a Corsan conta com 13 servidores para atender aproximadamente 6700 economias. Mensalmente, um profissional afere cerca de 5600 hidrômetros, em praticamente toda a parte urbana do município.

Por daiane