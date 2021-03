Agrovale

A Fábrica de Rações gerencia fórmulas que suprem a nutrição animal de 12 espécies (segmentos). São aproximadamente 90 produtos que demandam produção diária de 1,6 mil toneladas de rações. Essa capacidade produtiva requer a disponibilidade de considerável quantidade de grãos. Para atender essa necessidade, a Cooperativa Languiru vem promovendo campanha de recebimento de grãos. A primeira etapa iniciou com a entrega da safra de milho, no início do ano. A partir deste mês, a Cooperativa passa a receber a safra de Soja.

Pontos de recebimento

A Languiru disponibiliza quatro locais de recebimento da soja. O cereal pode ser entregue na Fábrica de Rações, em Estrela; na Unidade de Recebimento de Grãos do Bairro Alesgut, em Teutônia; no Agrocenter Languiru de Venâncio Aires; e na Cereais Naibo, no silo localizado na Linha Quarta, município de Arvorezinha.

Vantagens para os produtores

A Cooperativa oferece facilidades, como horários de recebimento estendido, inclusive nos fins de semana, perante agendamento; agilidade no atendimento em horário comercial; e acompanhamento técnico, em caso de necessidade do produtor. Além disso, os valores praticados no balcão seguem muito atrativos.

Política de preços

O preço da soja (saco de 60kg) é comunicado diariamente a partir das 10h e válido até às 16h do dia vigente. Importante observar que a soja entregue após as 16h, já corresponde ao preço do dia seguinte. A Languiru recebe a produção nas modalidades de compra e depósito (importante frisar que a soja entregue na modalidade depósito, necessita ser ajustada/vendida até o dia 31 de dezembro).

Milho continua sendo recebido

Na mesma linha, a Cooperativa continua recebendo milho dos produtores da região. Além das políticas e vantagens na entrega do cereal, o produtor ainda pode trocar o grão por insumos. Lembrando que a carga deve estar com, no máximo, 25% de umidade.

O milho pode ser entregue na Fábrica de Rações, em Estrela; na Unidade de Recebimento de Grãos do Bairro Alesgut, em Teutônia; no Agrocenter Languiru de Venâncio Aires; na Cerealista Markus, em Teutônia; na ARLA Cooperativa, em Cruzeiro do Sul; na Certaja, em Taquari; na propriedade de Waldomiro João Ohlweiler, em General Câmara, e na Cereais Naibo, no silo localizado na Linha Quarta, município de Arvorezinha.

Contatos

Mais informações sobre o recebimento de soja e milho podem ser obtidas junto à Fábrica de Rações da Languiru, pelo fone (51) 3720-3111. Da mesma forma, contatos podem ser feitos junto ao Agrocenter Languiru de Venâncio Aires, pelo fone (51) 3741-3108 ou WhatsApp (51) 99309-4176.

Por Alan Dick