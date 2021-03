Pandemia

As obras para a construção da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São José de Arroio do Meio ganharam reforço nesta semana e estão em ritmo acelerado. A intenção é agilizar a conclusão da estrutura física para que ela possa ampliar a capacidade de internação hospitalar de pacientes com sintomas de covid-19. A possibilidade foi tratada em reunião no gabinete do prefeito Danilo Bruxel, na tarde de quinta-feira, 25, com a participação de diversas autoridades, incluindo os prefeitos de Capitão, Jari Hunhoff e de Travesseiro, Gilmar Southier, o presidente da Comissão Arroio do Meio Pró-UTI, Joner Kern e representantes do Hospital São José.

A etapa de construção, como fechamento de paredes, ar condicionado e gases da UTI já está contratada. Porém, se não fosse ampliada a carga horária de trabalho da equipe de construção este processo deveria demorar, pelo menos, 45 dias. O objetivo é reduzir o prazo ao máximo e assim que a estrutura física estiver concluída buscar equipamentos que deem condições próximas as de uma UTI, para atendimento emergencial. Para que isso aconteça, é preciso ampliar os recursos financeiros, especialmente para o custeio de mais horas de trabalho e para a etapa seguinte, os equipamentos. A expectativa é de que sejam necessários mais R$ 1,5 milhão para a aquisição de mobiliário e equipamentos e em torno de R$ 600 mil para a conclusão da parte estrutural.

Com a repercussão do encontro, a Construtora Diamond se colocou à disposição para auxiliar. O diretor Sidnei Schmidt firmou uma parceria com o presidente da Comissão Pró-UTI e, desde a terça-feira, a equipe da empresa assume com expertise uma etapa da obra. Segundo o encarregado das obras da Construtora Diamond, o engenheiro Alexandre Bohn Júnior, a empresa é responsável pela colocação do sistema de água quente/fria e também pelo sistema de esgoto. “Temos a previsão de concluir essa etapa até o dia 10 de março”. Bohn não descarta a possibilidade da Diamond firmar nova parceria para trabalhar de forma voluntária em uma próxima etapa. “O diretor Sidnei se colocou à disposição da Comissão Pró-UTI com o objetivo de acelerar o andamento da obra e, assim, o hospital ter a UTI em funcionamento o mais breve possível. E, nesse sentido, a equipe está pronta para ajudar no que for necessário”.

Em meio ao caos na saúde pública do Estado e ciente da alta demanda no Hospital Bruno Born (HBB), o diretor Sidnei Schmidt diz que ofereceu auxílio ao presidente da comissão, que prontamente aceitou a ajuda. “É muito bom poder ajudar de alguma forma, sem pensar em nenhum tipo de contrapartida; apenas no bem-estar da comunidade, pois como é bom esse sentimento de poder melhorar a vida das pessoas”, afirma Schmidt.

O diretor da Diamond conclui que o trabalho voluntário deve sempre ser multiplicado. “Esse trabalho de doação, que agora em época de pandemia se torna ainda mais importante, deve ganhar cada vez mais adeptos, pois quanto mais pessoas entenderem isso mais as coisas se tornarão fáceis e agradáveis para viver o nosso dia a dia”.

A colaboração da construtora é comemorada por Joner Kern. Ele salienta que o momento pede a união de esforços. “Precisamos de atitudes assim”, pontua, salientando que a Comissão continua na busca de recursos, inclusive de empresas, e que cada um pode continuar contribuindo conforme sua disponibilidade. “Quando o espaço físico estiver concluído passamos a ter mais recursos de atender mais pessoas”, diz Joner.

Na segunda-feira a Câmara de Vereadores de Travesseiro também aprovou um projeto do Executivo que destina R$ 50 mil para serem utilizados na obra da UTI. Na reunião de quinta-feira, o prefeito Gilmar já tinha sinalizado que o município seria parceiro.

Arroio do Meio também já encaminhou pedido para que o Estado repasse respiradores ao Hospital São José.

Sem contar o repasse de Travesseiro, a campanha Pró-UTI já arrecadou mais de R$ 1,8 milhão. Foram R$ 100 mil por parte do Poder Legislativo e R$ 1,4 milhão do Executivo, além de R$ 360 mil de doações.

