Agrovale

Está prevista para os dias 31 de março e 1º de abril, das 9h às 18h, a realização da 26ª Feira de Peixe Vivo da Semana Santa, em Arroio do Meio. O evento é uma realização da secretaria da Agricultura, com apoio da Emater/RS-Ascar, e ocorre no quadra coberta nos fundos da Secretaria Municipal da Educação.

No ano passado, em decorrência da pandemia que estava em fase inicial, a feira foi cancelada pela primeira vez em seus 26 anos de fundação. Na ocasião, a região também sofria com uma forte estiagem que combinada com ondas de calor trouxe muitos prejuízos aos piscicultores. Na sequência, uma enchente atingiu açudes situados em áreas alagadiças.

Nesta edição, dentro das normas de segurança sanitária e de distanciamento seguro, serão oferecidas novamente as variedades de peixes carpa capim, cabeça grande, húngara e prateada. Os pescados serão fornecidos pelo piscicultores Elígio Rohr de Linha 32 e Milton Dullius de Arroio Grande. Como o nível dos açudes deles não sofreu tanto com a falta de chuva na estiagem do ano passado, optaram por não realizar a despesca e, com isso, vão proporcionar aos consumidores peixes maiores.

No local também haverá serviço de limpeza de peixes e tenda do pescador Ademir Bruismann de Rui Barbosa, que comercializará porções de peixes fritos e escabeche.

De acordo com o técnico agrônomo da Emater, Elias de Marco, a pandemia também afetou a realização das tradicionais feiras de peixe de barranco na temporada passada. Desde a pandemia só foram realizadas três feiras e, antes, o normal era, pelo menos, uma por mês. No município existem mais de 240 açudes.

FEIRA DE BARRANCO

Em Capitão, o piscicultor Giovani Bianchini realizará sua feira na propriedade em São Domingos com o apoio da secretaria da Agricultura e Emater. Serão comercializadas espécies de carpa-capim, húngara, prateada e cabeça grande, traíras, jundiás e tilápias. O preço varia de R$ 8 a R$ 10.

Nos demais municípios de área de atuação do Jornal O Alto Taquari, nenhum piscicultor procurou as secretarias da Agricultura ou Emater para apoio ou divulgação de suas feiras.

Em Marques de Souza, dias 31 e 1º ocorre a feira do peixe na propriedade de Marlise e Marlene Mertz, em Linha Bastos. Serão comercializadas variedades de carpa capim, carpa prateada e jundiá.

Nos dias 27 e 28, ocorre a feira do peixe direto na propriedade de Guido Arend, em Linha Perau, com a comercialização de carpa capim, prateada e húngara.

Por Alan Dick