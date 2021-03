Agrovale

A Agrotech passa a oferecer também defensivos agrícolas para uso em geral. São inseticidas, fungicidas, herbicidas, adubos foliares de marcas variadas, incluindo genéricos para as mais diversas culturas. O objetivo é atender o produtor na íntegra, desde a oferta de sementes, fertilizantes e produtos químicos completando o ciclo. “Comercializávamos as sementes e adubos, porém deixávamos a desejar na parte de produtos químicos. Agora vamos oferecer todo o ciclo desde o plantio até a colheita. Havia uma reivindicação por parte dos clientes que solicitavam também por esses produtos. Agora estamos com o portfólio completo”, explica o gerente Fabrício Luís Muller.

Entre os produtos à disposição, sementes de milho, soja, trigo, pastagens de inverno, linha completa de fertilizantes e sulfato de cálcio. “Oferecemos também o serviço de interpretação de análise de solo e a indicação do melhor manejo de adubação para cada área, visando aumentar a produtividade. Produtos para nutrição animal como farelos, sais minerais para gado de corte, gado de leite e suínos, entre outros, estão à disposição em nossa loja”, salienta.

Fabrício ressalta a importância de ter a disposição produtos de qualidade que atendam às necessidades do cliente, além de um serviço diferenciado à disposição do produtor, indicando as melhores tecnologias e manejos para cada propriedade. “Para informações sobre produtos e serviços, atendemos no endereço da loja, na Rua Rui Barbosa 106, bairro Bela Vista, na cidade de Arroio do Meio e nos números 9 9790 0940 e 9 9790 0948 ou solicite uma visita,” conclui o gerente.

Por Alan Dick