Geral

Encerra hoje, dia 12, o prazo aberto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no sistema para os pedidos de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Os pedidos poderão ser feitos somente por participantes específicos: pessoas que se sentiram prejudicadas por incidentes logísticos e inscritos que apresentaram sintomas de covid-19 ou de outra doença infectocontagiosa prevista no edital, na véspera (após as 12h dos sábados anteriores às provas) ou no dia delas. Os pedidos deverão ser realizados pela Página do Participante (https://enem.inep.gov.br/participante/) e os resultados estarão disponíveis até a segunda-feira, dia 15. Os casos serão analisados individualmente pelo Inep.

As provas do Enem serão reaplicadas em 23 e 24 de fevereiro, mesma data em que se dará a aplicação para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa, o Enem PPL. A reaplicação será feita para participantes das duas versões do exame (impressa e digital), mas ocorrerá em provas impressas, independentemente da versão em que o participante estava inscrito a princípio. Em casos de covid-19, o resultado do exame positivo para o coronavírus poderá ser utilizado para a comprovação.

Realizado anualmente pelo Inep desde 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar ao final da educação básica. A estrutura do exame conta com uma redação e 45 questões em cada prova das quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias. O Inep aplicou o Enem 2020 nos dias 17 e 24 de janeiro (versão impressa) e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro (versão digital).

Por Alan Dick