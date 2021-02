Geral

Uma das datas marcantes de Travesseiro é o primeiro domingo do mês de fevereiro, quando é comemorado o kerb, símbolo de festas, celebrações religiosas e encontros familiares. O Clube Esportivo Travesseirense, fundado em 1933, faz parte destas comemorações com a realização do baile de kerb. Para este ano o presidente Marcos Rempel, juntamente com os demais membros da diretoria haviam contratado a consagrada Banda Choppão e Wilceu Pause, para animar o público. Diante da situação da pandemia do coronavírus, o clube se viu obrigado a cancelar o evento em respeito aos protocolos sanitários impostos pelas autoridades.

Em substituição ao baile e para registrar a data junto a comunidade, o Travesseirense por mais de uma hora realizou na tarde de sábado um passeio pelas ruas da cidade com um caminhão ornamentado que levava sobre a carroceria nove músicos de Travesseiro e cidades vizinhas que tocaram as tradicionais músicas de bandinha festejadas durante o kerb até retornar na sede do clube. Atrás do caminhão seguiu uma dúzia de veículos, que ao som de buzinaços chamavam atenção para o motivo da comemoração.

Por Alan Dick