O Alto Taquari - Cotidiano

Nos tempos atuais, em função da pandemia, estresse no trabalho, as pessoas estão mais frágeis emocionalmente e energeticamente. Com isso, aumentou a procura por terapias integrativas e complementares, que trabalham de forma natural a melhora de cada ser. Aliviando o stress, a pressão do dia a dia, aumentando a imunidade, melhorando o metabolismo e o equilíbrio, fazendo com que seus dias sejam mais leves, conseguindo de forma natural lidar com as situações corriqueiras, aumentando sua produtividade no trabalho, nos estudos e, principalmente, gerando qualidade de vida.

A terapia é conduzida de forma individual, onde após a análise de cada cliente, são escolhidas as técnicas para a realização do procedimento necessário. Lembrando que a terapia não irá substituir seu tratamento, ela irá complementa-lo.

REIKI

O reiki é um sistema natural de harmonização e reposição energética realizada através da imposição das mãos. Sem contraindicação, para qualquer pessoa que se enquadre nas necessidades indicadas.

Reiki trabalha os quatro pilares: emocional, mental, físico e espiritual.

Indicado- Stress, ansiedade, insônia, metabolismo, imunidade, harmonização pessoal, harmonização do estabelecimento profissional, equilíbrio dos quatro pilares, entre outros.

AURICULOTERAPIA NEUROFISIOLÓGICA

A auriculoterapia são estímulos utilizados no pavilhão auricular (orelha) e a técnica que utilizo não é invasiva, ou seja, os estímulos são feitos com sementes colocadas em pontos específicos na (orelha).

Auriculoterapia como microssistema está fundamentada em bases neurofisiológicas, sendo que a orelha é considerada uma zona reflexa, ou seja, uma região especial do corpo, que quando adequadamente estimulada, se conecta por vias nervosas aferentes ao sistema nervoso central e deste ao sistema nervoso autônomo. O estímulo periférico provoca respostas neuroendócrinas que auxiliam no reparo terapêutico.

Indicado- Dores em geral, insônia, imunidade, emagrecimento, ansiedade, depressão, concentração, memória, motivação, constipação, metabolismo, pré e pós cirúrgico, TPM, libido, vícios, entre outros.

MESA RADIÔNICA E MESA QUÂNTICA

Existem momentos em nossa vida onde parecemos estar “presos”, na parte profissional, familiar. Começamos um projeto, iniciamos a realização de um sonho/objetivo, porém não conseguimos dar seguimento a isso, algo acontece e paramos ou voltamos à estaca zero. Nessas mesas conseguimos identificar qual é “esse bloqueio” e assim trabalharmos com as terapias nisso.

A mesa radiônica utiliza a radiestesia para desenvolver o seu trabalho de medição de energias, é conveniente esclarecer que, quando falamos em um terapeuta radiestésico, nos referimos ao profissional que trabalha energia e equilíbrio de frequências existentes nesta encarnação.

A Mesa Quântica vai além, ela possibilita o acesso ao mundo espiritual através de abertura de um portal dimensional que permite contato com energias de outras dimensões, outras vidas. É um trabalho multidimensional e atemporal, pois há o acesso a outras encarnações.

Após a consulta da mesa, identificamos quais as terapias a serem utilizadas: harmonização, humanometria, gráficos radiônicos, TDR (Desbloqueio Emocional e Reprogramação Energética) e regressão.

Indicado- Bloqueio emocional e energético.

Por daiane